Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirmerait pour le départ de Cavani !

Publié le 27 janvier 2020 à 22h45 par A.D.

L’Atlético serait sur le point de boucler l’arrivée d’Edinson Cavani. Les colchoneros pourraient officialiser le transfert du buteur du PSG mardi ou mercredi.

Le départ d’Edinson Cavani pourrait être officialisé mardi ou mercredi. À la peine au PSG, El Matador pourrait faire ses valises bien avant le 30 juin, date de la fin de son contrat. Désireux de renforcer son attaque, Diego Simeone s’activerait en coulisses pour recruter Edinson Cavani cet hiver. En concurrence avec Manchester United, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le coach des Colchoneros pourrait boucler l’affaire d’ici mercredi.

Un départ officialisé mardi ou mercredi ?