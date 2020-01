Foot - PSG

PSG - Malaise : Thiago Silva envoie un message très fort à Neymar !

Publié le 18 janvier 2020 à 19h45 par A.M.

Après un été agité, Neymar est finalement resté au Paris Saint-Germain où il a connu un début de saison délicat. Mais Thiago Silva assure que tout a changé.

La première partie de saison de Neymar n’a pas été de tout repos. Après un mercato estival marqué par ses velléités de départ, le Brésilien a été accueilli par les sifflets du Parc des Princes pour son retour à la compétition, avant de se blesser et d’être éloigné des terrains pendant un peu plus d’un mois. Mais depuis le mois de décembre, Neymar impressionne et semble avoir retrouvé son meilleur niveau.

«Neymar est très bien, très motivé»