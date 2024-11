PSG : Il répond à Luis Enrique pour ce dossier brûlant

Axel Cornic

Les débats autour du poste de gardien ont repris de plus belle avec la nouvelle titularisation de Matvey Safonov, lors de la 12e journée de Ligue 1 et la réception du TFC au Parc des Princes (3-0). Le Russe, arrivé cet été en provenance de Krasnodar, pourrait bien venir concurrencer Gianluigi Donnarumma.

Les cartes pourraient être rebattues à Paris. Titulaire indiscutable depuis son arrivée au PSG en 2021, éjectant notamment des rivaux comme Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma pourrait voir sa situation changer dans les mois à venir. C’est le cas avec Matvey Safonov, qui pourrait bien devenir plus qu’une doublure !

« Peut-être que oui, peut-être que non »

Depuis le début de la saison, le gardien russe de 25 ans a eu beaucoup plus d'occasion que prévu pour montrer son talent, avec 5 titularisations toutes compétitions confondues. Et la dernière sortie de Luis Enrique n’a pas manqué de faire parler ! « Si Matvey Safonov a été titularisé pour des raisons tactiques ? Oui » a expliqué le coach du PSG, en marge de la rencontre face au TFC. « Si Safonov peut remettre en cause la hiérarchie ? (Il réfléchit et fait la moue, avant de lancer en français) Peut-être que oui, peut-être que non ».

Donnarumma pas inquiet

Evidemment, il y a un homme qui n’a pas dû apprécier ça et il s’agit de Gianluigi Donnarumma, qui est souvent pointé du doigt pour ses prestations décevantes. Pour La Gazzetta dello Sport, l’international italien ne serait pour le moment pas inquiet pour sa situation au PSG et les mots de Luis Enrique n’auraient en rien changé les choses. S’il semble respecter Safonov et le travail au quotidien à ses côtés, il serait persuadé de pouvoir défendre son statut de titulaire encore longtemps. Mais une première réponse pourrait arriver dès ce mardi, avec le choc en Ligue des Champions face au Bayern Munich.