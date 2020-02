Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce cador de Premier League ne lâcherait rien pour Kurzawa !

Publié le 12 février 2020 à 20h45 par Th.B.

Bien qu’il serait en attente d’une réponse de la Juventus en marge du prochain mercato estival, Layvin Kurzawa figurerait toujours sur les tablettes de Mikel Artera qui prévoirait d’accueillir le latéral du PSG à Arsenal une fois la saison terminée.

Cet hiver, Layvin Kurzawa aurait été tout proche de quitter le PSG, lui qui est contractuellement lié au champion de France jusqu’en juin prochain. Le latéral gauche du club de la capitale aurait pu se relancer à la Juventus ou encore à Arsenal. Calciomercato.com révélait récemment que Kurzawa verrait d’un très bon oeil un départ à la Vieille Dame, et proposerait en ce sens régulièrement ses services au club bianconeri pour parvenir à ses fins. Cependant, Arsenal demeurerait toujours intéressé par le profil du latéral du PSG.

Arsenal ferait de la place pour une révolution et Kurzawa !