Barcelone - Malaise : Le chirurgien de Dembélé jette un froid sur sa blessure !

Publié le 12 février 2020 à 17h30 par Th.B.

Alors que son opération s’est déroulée avec succès mardi en Finlande, Ousmane Dembélé pourrait mettre un peu plus de temps que les 6 mois prévus pour rejouer avec le FC Barcelone selon son chirurgien.

Ayant été déclaré blessé pour une rupture totale du biceps fémoral de la cuisse droite, Ousmane Dembélé a finalement été opéré mardi à Turku en Finlande. Dans son communiqué publié dans la foulée de l’opération, le FC Barcelone évoquait une absence d’une durée avoisinant les 6 mois. Cependant, compte tenu du métabolisme de Dembélé ainsi que de la gravité de sa blessure, son retour à la compétition serait susceptible d’être repoussée à en croire les propos du chirurgien en charge de ladite opération : Lasse Lempainen.

Dembélé devrait mettre « plus de temps à guérir » selon Lasse Lempainen !