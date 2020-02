Foot - Barcelone

Barcelone : La durée d’indisponibilité de Dembélé est connue !

Publié le 11 février 2020 à 18h28 par B.C.

Victime d'une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite il y a une semaine à l'entraînement, Ousmane Dembélé sera absent six mois.

Il n’y a plus aucun doute pour Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone a annoncé ce mardi soir que l’international français sera absent environ six mois après sa rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite. L’attaquant a été opéré avec succès plus tôt dans la journée en Finlande et ne reviendra donc pas avant la fin de la saison. Comme annoncé ces derniers jours, la longue absence d'Ousmane Dembélé, également privé de l'Euro 2020, va permettre au FC Barcelone de recruter un nouvel attaquant en tant que joker médical.