Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Setién avait d'énormes ambitions pour Dembélé !

Publié le 6 février 2020 à 3h45 par A.M.

Présent devant les médias, Quique Setién en a profité pour revenir sur la blessure d'Ousmane Dembélé. Et le nouvel entraîneur du Barça ne cache pas sa déception.

« C’est vrai que nous avons moins de joueurs, mais il y a les jeunes derrière (...) On peut penser que nous sommes plus faibles, mais on ne peut jamais savoir, ce sont des suppositions. Nous verrons. Ce qui est sûr, c’est qu’Ousmane (Dembélé) sera une recrue extraordinaire pour nous et c’est très encourageant ». Après la fermeture du mercato hivernal, Quique Setién affichait son impatience de retrouver Ousmane Dembélé alors qu'aucun renfort n'a débarqué durant le mois de janvier. Toutefois, l'ancien Rennais a rechuté et devrait être absent jusqu'à la fin de la saison. Par conséquent, l'entraîneur du FC Barcelone ne cache pas son immense déception.

Setién très déçu pour Dembélé...