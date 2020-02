Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça tient sa «recrue extraordinaire» !

Publié le 2 février 2020 à 4h00 par A.M.

Présent en conférence de presse afin d'évoquer son sentiment sur le mercato d'hiver, Quique Setién s'est surtout réjoui de pouvoir compter sur le prochain retour d'Ousmane Dembélé.

Bien décidé à recruter un renfort offensif, le FC Barcelone a multiplié les échecs et n'a finalement attiré aucun joueur pour cette seconde partie de saison. Francisco Trincao et Matheus Fernandes ont bien signé au Barça mais en vue d'une arrivée l'été prochain. En parallèle, Jean-Clair Todibo, Carles Pérez, Carles Aleña, Abel Ruiz et Moussa Wagué sont partis. Interrogé sur le bilan du mercato, Quique Setién préfère se concentrer sur le retour de blessure d'Ousmane Dembélé, qui sera la vraie recrue hivernale des Catalans.

Dembélé, la vraie recrue de Setién