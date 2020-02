Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a retenté un coup à la Karim Benzema !

Publié le 2 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Toujours en quête de jeune talents, le Real Madrid aurait songé à recruter le jeune buteur de l’OL Amine Gouiri cet hiver. Un dossier qui n’est pas sans rappeler un certain Karim Benzema…

Lors du mercato estival 2009, après qu’il ait explosé au plus haut niveau avec l’OL qui était son club formateur, Karim Benzema avait été transféré au Real Madrid pour 35M€. Depuis, l’histoire d’amour entre le buteur français et le club merengue n’a jamais cessé, et Benzema continue de faire aujourd’hui le bonheur de Zinedine Zidane. Et si le Real Madrid retentait le coup avec un jeune buteur de l’OL ?

Gouiri intéresserait le Real Madrid

Comme l’a révélé L’Equipe samedi, le Real Madrid se serait penché sur le profil d’Amine Gouiri cet hiver. Le jeune buteur de l’OL, âgé de 19 ans, aurait été incité par la direction du club rhodanien à aller chercher du temps de jeu en prêt, mais il n’a pas trouvé preneur. En revanche, Zinedine Zidane aurait songé à le recruter pour assurer l’avenir du Real Madrid. En vain, mais ce dossier pourrait potentiellement être rouvert l’été prochain.