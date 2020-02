Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Abidal se fait fracasser après son clash avec Messi !

Publié le 10 février 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Lionel Messi a récemment interpellé Eric Abidal qui avait pointé du doigt l'attitude des joueurs avant le licenciement d'Ernesto Valverde, Rivaldo apporte son soutien à La Pulga.

« Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies. ». Voila la réponse de Lionel Messi à Eric Abidal qui avait estimé que « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup » avant le licenciement d'Ernesto Valverde. Une joute verbale qui a déclenché une crise au FC Barcelone dans les jours qui ont suivi malgré la tentative d'apaisement initiée par Josep Maria Bartomeu aux deux acteurs principaux de ce clash. Interrogé sur cette situation, Rivaldo a clairement pris position.

«Messi a parfaitement le droit d’être en colère contre Abidal»