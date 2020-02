Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Cette légende du Barça qui tacle Abidal après son clash avec Messi !

Publié le 9 février 2020 à 15h30 par La rédaction

Lionel Messi n’a pas hésité à égratigner Eric Abidal après ses propos sur la condition des joueurs du FC Barcelone. Et l’Argentin peut compter sur le soutien de RIvaldo.

« Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup. » Interrogé sur le licenciement d’Ernesto Valverde, Eric Abidal n’a pas hésité à s’en prendre à certains joueurs du FC Barcelone. Une sortie qui n’a pas plu à Lionel Messi qui s’est empressé de lui répondre sur son compte Instagram : « Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies. » Et l’Argentin peut compter sur le soutien de Rivaldo, ancienne gloire du FC Barcelone. Invité à réagir, le Brésilien n’a pas hésité à s’en prendre à Eric Abidal.

« Ce type de problèmes devrait être résolu en interne »