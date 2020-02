Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le coup de gueule d’Alba sur le clash Messi-Abidal !

Publié le 7 février 2020 à 10h30 par A.D.

Ce mardi, Lionel Messi et Eric Abidal sont allés au clash. Jordi Alba y est allé de son coup de gueule après l’altercation entre le capitaine et le secrétaire technique du FC Barcelone.

Lors d’une interview accordée à Sport.es ce mardi, Eric Abidal, secrétaire technique du FC Barcelone, a pointé certains de ses joueurs du doigt sans les nommer : « Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup » . Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir Lionel Messi sur les réseaux sociaux : « Sincèrement je n’aime pas faire ce genre de chose, mais je crois que chacun doit être responsable et assumer ses décisions. (…) Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies ». La tension est donc monté entre les deux hommes forts blaugrana et depuis, les réactions se multiplient. Après la défaite du Barça face à Bilbao (1-0) ce jeudi soir, Jordi Alba a réagi à la prise de bec entre Eric Abidal et Lionel Messi.

«Abidal doit savoir ce que ressent un joueur de football»