Barcelone - Polémique : Un rôle majeur de Bartomeu dans la guerre entre Messi et Abidal ?

Publié le 5 février 2020 à 23h00 par B.C.

Alors que les derniers propos d’Eric Abidal visant certains joueurs du FC Barcelone n’ont absolument pas plu à Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu serait parvenu à réconcilier les deux hommes.

Il y a de l’animation au sein du FC Barcelone. Alors que les Blaugrana doivent déjà trouver un nouveau talent offensif pour pallier l’absence sur blessure d’Ousmane Dembélé, le club traverse en plus une petite crise suite aux propos d’Eric Abidal sur le départ d’Ernesto Valverde, expliquant que « Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup » sous les ordres de l’ancien coach barcelonais. Une sortie qui n’a pas été du goût de Lionel Messi, qui s’est empressé de répondre au secrétaire technique du Barça : « Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies ». Assez pour créer une polémique, et placer Eric Abidal dans une situation inconfortable.

Bartomeu aurait mis fin à la guerre entre Messi et Abidal