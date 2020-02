Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : En difficulté, Frenkie De Jong ne s’inquiète pas…

Publié le 5 février 2020 à 5h30 par T.M.

Au FC Barcelone, Frenkie De Jong est loin du niveau qu’il avait pu montrer à l’Ajax Amsterdam. Pas de quoi affoler le Néerlandais.

La saison dernière, Frenkie De Jong avait impressionné tout le monde à l’Ajax Amsterdam. Forcément, le Néerlandais était donc très attendu à son arrivée au FC Barcelone. Problème, le rendement du milieu de terrain de 22 ans n’est pas celui aperçu avec les Amstellodamois, même si la tendance s’est inversée ces dernières semaines. De Jong peut donc faire encore plus et il en est conscient. Toutefois, malgré ses difficultés, le protégé de Quique Setien sait que cela est normal…

« Je pense que c’est normal que ça me prenne du temps »