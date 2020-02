Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie De Jong s’enflamme pour son arrivée au Barça !

Publié le 4 février 2020 à 11h30 par T.M.

Alors que Frenkie De Jong a posé ses valises à Barcelone durant l’été, le Néerlandais est très heureux de son choix.

En janvier 2019, Frenkie De Jong était au cœur d’un énorme bras de fer entre le FC Barcelone et le PSG. Et alors que les Parisiens semblaient tenir la corde, ce sont finalement les Blaugrana qui ont raflé la mise. Après avoir terminé la saison à l’Ajax Amsterdam, le Néerlandais a posé ses valises en Catalogne durant l’été, faisant désormais parler son talent sur la pelouse du Camp Nou. Et au Barça, De Jong est très heureux…

« Jouer au Barça a toujours été mon rêve »