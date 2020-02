Foot - Barcelone

Barcelone : Après l’échec en Coupe du roi, Setién interpelle ses joueurs !

Publié le 8 février 2020 à 19h28 par La rédaction

Défait à la toute fin du quart de finale de Coupe du roi jeudi face à l’Athletic Bilbao (1-0), le FC Barcelone doit reprendre sa marche en avant selon Quique Setién.