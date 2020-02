Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Après Messi, Piqué répond clairement à Abidal !

Publié le 8 février 2020 à 3h15 par La rédaction

Suite à l’élimination en Coupe du Roi, Gerard Piqué s'est présenté en zone mixte et n'a pu échappé à une question sur la polémique au Barça suite aux propos d'Eric Abidal.

« Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup . » Avec cette petite phrase prononcée en réponse à une question sur l'éviction d'Ernesto Valverde, Eric Abidal n'a pas manqué de déclencher un séisme au FC Barcelone. Il faut dire que dans la foulée, Lionel Messi, en bon capitaine, s'était chargé de lui répondre via Instagram : « Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies . » Et alors que le Barça s'est encore un peu plus enfoncé dans la crise après son élimination en quart de finale de la Coupe du Roi contre l'Athlétic Bilbao (0-1) jeudi soir, Gerard Piqué en a rajouté une couche.

«Nous jeter des choses à la figure n’aide pas»