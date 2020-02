Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal a bougé ses pions pour cet espoir français !

Publié le 12 février 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Interrogé sur les approches du Barcelone pour Jérémie Boga, le frère et agent de l’ailier de Sassuolo confirme des discussions avec les Catalans.

Comme révélé par Foot Mercato le 31 décembre, le FC Barcelone n’aurait pas abandonné la piste menant à Jérémie Boga. Visiblement intéressés par l’ailier de Sassuolo, les Blaugranas auraient pris des renseignements sur le profil du jeune français (23 ans), en vue d’une éventuelle offre lors du mercato estival. Les prétendants seraient nombreux concernant Boga, à l’instar de Chelsea, désireux de le rapatrier, de l’AS Monaco ou de l’Atalanta Bergame. Interviewé par Gianluca DI Marzio ce mercredi, Daniel Boga, frère et agent de l’ancien du Stade Rennais, explique que le Barça l'a bel et bien approché.

«Barcelone m’a demandé des informations sur Jérémie. Je leur ai parlé»