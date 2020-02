Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar toujours au cœur des tensions entre Messi et Griezmann ?

Publié le 12 février 2020 à 16h45 par A.M.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann peine à s’intégrer et son entente avec Lionel Messi semble poser problème. Et pour cause l’Argentin n’aurait toujours pas digéré que le Barça privilégie le Français à Neymar.

L’été dernier, le FC Barcelone n’a pas hésité à lâcher 120M€ pour s’attacher les services d’Antoine Griezmann, un an après s’être pourtant heurté au refus du Français. Mais depuis son arrivée, l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid peine à s’intégrer au sein du vestiaire catalan. Il faut dire que sa relation avec Lionel Messi semble déjà compliquée au point qu’en privé, Antoine Griezmann afficherait sa frustration comme le révélait France Football : « Ils ne vont pas m’avoir, je ne vais pas lâcher ! Oh que oui ils sont jaloux de moi (pour la Coupe du monde) ! Il vaut mieux en sourire . »

Messi toujours frustré que le Barça ait choisi Griezmann