Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça passerait la seconde pour le remplaçant de Dembélé !

Publié le 12 février 2020 à 8h30 par Th.B.

Sachant désormais la durée d’indisponibilité d’Ousmane Dembélé longue de six mois, le FC Barcelone va pouvoir communiquer le rapport de l'opération à la commission médicale de la fédération espagnole afin d’être en mesure de recruter un joker médical.

Dans la journée de mardi, Ousmane Dembélé a été opéré en Finlande à Turku après avoir contracté une rupture totale du biceps fémoral de la cuisse droite ces derniers temps. Après plusieurs jours de spéculation sur son absence, le verdict est enfin tombé. L’ailier du FC Barcelone n’arborera plus la tunique blaugrana cette saison puisqu’il a été écarté des terrains pour une durée de six mois. De quoi permettre au FC Barcelone d’exercer son droit de bénéficier d’un joker médical auprès de la fédération espagnole, la durée de la blessure de Dembélé étant supérieure à cinq mois.

Un attaquant en approche ?