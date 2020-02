Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les conséquences d’une opération Messi

Publié le 12 février 2020 à 6h10 par La rédaction

Une signature de Messi au PSG modifierait grandement la stratégie de recrutement du PSG. Analyse.

Alors que les médias espagnols annoncent depuis plusieurs jours que le Paris Saint-Germain serait bien placé si jamais Lionel Messi venait à prendre la décision ferme et définitive de quitter le FC Barcelone en fin de saison, un tel mouvement ne serait pas sans conséquence sur la politique de recrutement du club de la capitale, du fait des contraintes du fair-play financier. Le journal OK Diario affirme que pour assumer le salaire de Messi, estimé à 50 millions d’euros net par, le PSG compte sur les départs de Cavani, Thiago Silva, Kurzawa et Meunier.

Mbappe au Real, pas de Koulibaly…

Il apparaît évident que Leonardo mise sur ces départs pour alléger sa masse salariale et s’offrir une plus grande marge de manœuvre dans son recrutement. Mais pour financer un éventuel deal Messi, Paris ne peut en rester là. Comme analysé précédemment, un transfert de Kylian Mbappe au Real Madrid paraît incontournable dans ce cadre. De même, s’il décide de miser sur Messi, le PSG devra modérer certains investissements, en défense par exemple. Dans le cadre d’une arrivée de l’Argentin, Paris devra par exemple renoncer à recruter le Napolitain Koulibaly pour la succession de Thiago Silva. Idem au milieu, où une arrivée XXL comme Pogba deviendrait financièrement impossible.