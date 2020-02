Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut dire merci à… Andoni Zubizarreta !

Publié le 12 février 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone peut compter sur les parades de Marc-André ter Stegen, ce recrutement serait à mettre à l’actif d’Andoni Zubizarreta.

Il n’est désormais plus à prouver que le FC Barcelone dépend énormément de Lionel Messi. Mais ces derniers mois, le club catalan s’est également reposé sur Marc-André ter Stegen. Considéré par beaucoup comme le meilleur gardien du monde, l’Allemand a multiplié les parades pour sauver le Barça. Chez les Blaugrana, on ne peut donc qu’avoir le sourire d’avoir misé sur Ter Stegen. Et c’est Andoni Zubizarreta qui est à l’origine de ce choix.

Courtois ou Ter Stegen ?

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Jordi Mestre s’est confié sur l’arrivée de Marc-André ter Stegen. Et comme l’a confié l’ancien vice-président du FC Barcelone, c’est Thibaut Courtois qui aurait pu débarquer à la place de l’Allemand : « On parlait avec insistance de recruter Courtois, mais finalement, c’est Ter Stegen qui est arrivé sur les critères de Zubizarreta ».