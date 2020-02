Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien du club qui explique le départ de Valverde !

Publié le 12 février 2020 à 1h30 par A.D.

Décrié depuis le début de saison, Ernesto Valverde a dû céder sa place à Quique Setién. Jordi Mestre, ancien vice-président du Barça, s’est prononcé sur le changement d’entraineur dans le club catalan.

Ernesto Valverde n’offrait pas suffisamment de spectacle. Jordi Mestre, ancien vice-président du Barça, est formel. Sous le feu des critiques depuis le début de saison, Ernesto Valverde a été remercié par la direction du FC Barcelone. Pour le remplacer, les têtes pensantes catalanes ont opté pour Quique Setién. Lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo , Jordi Mestre a lâché ses vérités sur le départ d’Ernesto Valverde.

«Nous manquions d’une dynamique de jeu très attractive»