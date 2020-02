Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout reste à faire pour l’avenir de Florian Thauvin !

Publié le 12 février 2020 à 4h45 par T.M.

Du côté de l’OM, on espère bien voir Florian Thauvin rester le plus longtemps possible. Mais encore faut-il qu’Andoni Zubizarreta prenne les choses en main.

Durant l’été, tout le monde s’attendait à voir Florian Thauvin quitter l’OM. Finalement, au terme d’un long feuilleton et d’offres à la hauteur de ses attentes, le Français est resté sur la Canebière. Pour mieux partir durant le prochain mercato estival ?

Une prolongation au point mort ?

Partir ou prolonger ? Telle serait la question concernant l’avenir de Florian Thauvin. En effet, alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2021, une prolongation pourrait être envisagée. Toutefois, selon les dernières informations de RMC, rien n’aurait bougé à ce sujet en interne. Heureux à l’OM, Thauvin ne fermerait d’ailleurs aucune porte pour son avenir que ce soit en prolongeant ou en partant.