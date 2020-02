Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas sait à quoi s’en tenir pour l’avenir de Mandanda !

Publié le 12 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Comme en témoigne le frère de Steve Mandanda, le gardien de l’OM a encore de belles années à jouer au plus haut niveau.

Alors que son contrat court initialement jusqu’en juin 2020 avec l’OM, Steve Mandanda (34 ans) quittera-t-il le club phocéen à l’issue de la saison ? En réalité, la direction du club phocéen dispose d’une option incluse dans le contrat du gardien français et qui permet de le prolonger automatiquement d’une saison, et cette option aurait été activée. Mandanda va donc poursuivre l’aventure avec l’OM, et André Villas-Boas peut être rassuré sur son niveau de jeu.

« Il peut être performant pour trois saisons encore »