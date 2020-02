Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’ASSE aurait privé Zubizarreta d’un joli coup !

Publié le 12 février 2020 à 0h30 par A.M.

L’été dernier, l’AS Saint-Étienne s’est grandement renforcée avec le recrutement de nombreux joueurs, à l’image d’Harold Moukoudi. Un joueur que l’OM aurait bien attiré également.

Après une saison prometteuse, l’AS Saint-Étienne a décidé de recruter massivement pour poursuivre sur sa lancée. Dans cette optique, les Verts ont rapidement bouclé l’arrivée de plusieurs joueurs évoluant en Ligue 2 à l’image de Franck Honorat, Nelson Sissoko et Harold Moukoudi. Ce dernier a débarqué libre en provenance du Havre, et si l’ASSE s’est rapidement activée pour boucler son arrivée, ce n’est pas anodin.

L’OM voulait Moukoudi