Mercato - PSG : Leonardo en embuscade pour… Paul Pogba ?

Publié le 11 février 2020 à 22h15 par A.D.

Depuis de longs mois, le Real Madrid et la Juventus seraient en concurrence pour Paul Pogba. Leonardo, le directeur sportif du PSG, serait à l’affût pour le milieu de terrain de Manchester United.

Leonardo serait prêt à se mêler à la lutte pour Paul Pogba. Lors des dernières fenêtres de transferts, La Pioche aurait pu quitter Manchester United. Le Real Madrid et la Juventus auraient tenté à plusieurs reprises de recruter Paul Pogba. Toutefois, les Red Devils se seraient montrés intransigeants et auraient tout simplement bloqué le départ du champion du monde français. Malgré tout, Bianconeri et Madrilènes n’auraient pas abandonné l’idée de recruter Paul Pogba. Et ils pourraient faire face à un nouvel adversaire de taille.

Une bataille royale entre Leonardo, Zidane et Sarri pour Pogba ?