Mercato - Real Madrid : Ça bouge sérieusement dans le dossier Pogba !

Publié le 11 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Bien que le Real Madrid serait toujours intéressé par le profil de Paul Pogba sous l’impulsion de Zinedine Zidane, le milieu de terrain de Manchester United pourrait cependant effectuer son grand retour à la Juventus. La Vieille Dame prendrait ses dispositions pour son arrivée.

Ayant été un grand acteur du dernier mercato estival, Paul Pogba devrait à nouveau animer le marché des transferts l’été prochain. Alors qu’il sera à un an de la fin de son contrat courant jusqu’en juin 2021, bien qu’une option pour une année supplémentaire y figure, le milieu de terrain de Manchester United pourrait bien quitter le nord de l’Angleterre à la fin de la saison. Le Real Madrid resterait en embuscade, Zinedine Zidane souhaitant toujours témoigner de l’arrivée de son compatriote, mais la Juventus serait susceptible de doubler le géant madrilène en rapatriant son ancien joueur.

La Juventus mettrait en place une stratégie pour l’arrivée de Pogba