Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tonali est conseillé par une légende sur son avenir !

Publié le 10 février 2020 à 15h45 par La rédaction

Souvent présenté comme le successeur d’Andrea Pirlo, Sandro Tonali a vu son illustre ainé lui adresser un bel éloge. Pour la légende italienne, le jeune milieu de 19 ans pourrait déjà jouer dans un grand club européen.

Sandro Tonali (19 ans) prend une nouvelle dimension cette saison à Brescia. À tel point que de nombreux clubs se positionneraient en coulisses pour attirer la pépite italienne. Le PSG, la Juventus et l’Inter, entre autres, seraient intéressés et devraient être en compétition l’été prochain pour attirer Sandro Tonali. Et si le joueur ne devrait plus appartenir à Brescia la saison prochaine, il pourrait déjà avoir sa place dans n'importe quel club dès aujourd'hui à en croire la légende italienne Andrea Pirlo.

« Il peut déjà jouer dans un grand club »