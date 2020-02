Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La Juventus pourrait faire un grand sacrifice pour Pogba !

Publié le 10 février 2020 à 14h30 par A.M.

Grande priorité de Zinedine Zidane l’été dernier, Paul Pogba semble désormais plus proche de la Juventus. Et les Turinois seraient même prêts à sacrifier deux joueurs.

L’été dernier, un nom revenait sur toutes les lèvres du côté du Real Madrid : Paul Pogba. Il faut dire que Zinedine Zidane avait fait de son compatriote sa priorité, mais Manchester United s’est finalement opposé à son départ. Toutefois, la situation a évolué entre-temps puisqu’il réalise une saison très compliquée avec les Red Devils . Et surtout son contrat prend fin en juin 2021, ce qui laisse présager d’un départ cet été. Dans cette optique, la Juventus semble avoir fait du retour de Paul Pogba une priorité.

Matuidi et Khedira sur le départ pour accueillir Pogba ?