Mercato - Barcelone : Le Barça affiche une certitude pour la succession de Dembélé !

Publié le 10 février 2020 à 12h00 par A.M.

Alors que le FC Barcelone n’a toujours pas recruté de nouvel attaquant, les dirigeants catalans seraient toutefois très confiants concernant la possibilité d’attirer un joueur.

Ces derniers jours, la blessure d’Ousmane Dembélé a relancé l’hypothèse du recrutement d’un attaquant au FC Barcelone. Il faut dire que Quique Setién n’a plus que trois joueurs offensifs à disposition, à savoir Ansu Fati, Lionel Messi et Antoine Griezmann. Et le règlement permet en effet au Barça de recruter un joueur évoluant en Espagne ou libre de tout contrat en qualité de joker médical, à condition qu’un joueur soit absent pour cinq mois.

Le Barça optimiste concernant la possibilité de recruter