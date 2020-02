Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leandro Paredes affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 11 février 2020 à 21h45 par A.M.

Interrogé sur son avenir, Leandro Paredes reconnaît qu’il souhaite toujours retourner un jour à Boca Juniors, son club formateur.

Arrivé il y a un peu plus d’un an au PSG contre un chèque 47M€ en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes (25 ans) a eu dû mal à s’imposer au sein du club de la capitale. L’Argentin joue un peu plus ces derniers mois et donne satisfaction. Malgré tout, le milieu de terrain parisien a toujours dans l’optique de retourner un jour à Boca Juniors, son club formateur.

«Peut-être que plus tard je pourrais revenir à Boca»