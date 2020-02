Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation de Leandro Paredes sur son arrivée au PSG !

Publié le 11 février 2020 à 19h45 par T.M.

En janvier 2019, Leandro Paredes a rejoint le PSG. Toutefois, l’Argentin aurait pu s’envoler vers une autre destination et ainsi échapper à Thomas Tuchel.

A la recherche d’un milieu de terrain en janvier 2019, le PSG n’avait pas hésité à sortir le chéquier pour recruter Leandro Paredes. Contre 47M€, l’Argentin est donc arrivé en provenance du Zénith. Un investissement conséquent qui a longtemps suscité les interrogations. Alors que Paredes commence seulement à justifier cette dépense, le joueur du PSG a fait une révélation sur un retour avorté à Boca Juniors, là où il a été formé.

Boca Juniors a tenté le coup pour Paredes