Mercato - PSG : Paredes lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 3 février 2020 à 14h15 par La rédaction

Malgré les nombreuses spéculations dont il a fait l'objet ces dernières semaines, Leandro Paredes semble épanoui au PSG et affiche son souhait de rester au club.

Ces derniers jours, Leandro Paredes a été annoncé dans le viseur de la Juventus Turin. Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Vieille Dame , serait tombé sous le charme du milieu de terrain argentin du PSG et pourrait retenter sa chance dans ce dossier l'été prochain. D’un autre côté, le milieu argentin gagne de plus en plus la confiance de Thomas Tuchel et affiche son souhait de rester encore longtemps au PSG.

« J’espère continuer à apprendre et grandir ici »