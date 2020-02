Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations de Paredes sur son adaptation…

Publié le 3 février 2020 à 1h45 par A.D.

Au PSG depuis un an, Leandro Paredes semble être de mieux en mieux sous ses nouvelles couleurs. Le milieu de terrain argentin a lâché ses vérités sur son adaptation.

Leandro Paredes se sent de mieux en mieux au PSG. C’est en tous les cas ce qu’il a lui-même reconnu. En cruel manque de milieux de terrain la saison dernière, Thomas Tuchel aurait réclamé du renfort à Antero Henrique. Pour satisfaire les désirs du coach du PSG, le prédécesseur de Leonardo a recruté Leandro Paredes. Au PSG depuis un an, le milieu de terrain de 25 ans s’est livré sur son adaptation.

Leandro Paredes sur un petit nuage au PSG ?