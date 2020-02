Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a un plan pour Mbappé !

Publié le 2 février 2020 à 23h15 par A.D.

Kylian Mbappé et Thomas Tuchel ont eu une altercation ce samedi. Le Real Madrid, qui voudrait profiter de la situation, aurait monté une stratégie pour s’offrir les services du Français.

Zinedine Zidane serait toujours en embuscade pour Kylian Mbappé. Ce samedi, l’attaquant du PSG s’est brouillé avec Thomas Tuchel. Remplacé par Mauro Icardi face à Montpellier, le champion du monde français a fait part de son agacement à son coach. Une scène qui n’aurait pas échappé à Zinedine Zidane, l’entraineur du Real Madrid.

Le Real Madrid voudrait éviter une «guerre» avec le PSG