Mercato - Real Madrid : Un échec XXL pour l’après-Zidane ?

Publié le 2 février 2020 à 22h00 par A.C.

Florentino Pérez aurait bel et bien essuyé un refus de la part de Massimiliano Allegri, priorité du Real Madrid pour succéder à Zinedine Zidane.

Figurant parmi les techniciens italiens les plus titrés de l’histoire, Massimiliano Allegri est actuellement libre. Il a en effet quitté la Juventus à la fin de la saison dernière et fait logiquement saliver les plus grands clubs européens. C’est le cas du Paris Saint-Germain, puisque selon nos informations Leonardo l’aurait contacté en décembre dernier, mais également du Real Madrid et de Manchester United.

Allegri a éconduit les avances du Real Madrid