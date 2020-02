Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte s'ouvrirait pour le départ de Paul Pogba...

Publié le 2 février 2020 à 14h00 par La rédaction

L’arrivée de Bruno Fernandes à Manchester United pourrait faciliter le départ de Paul Pogba l’été prochain. Zinedine Zidane et Maurizio Sarri se tiennent désormais prêts pour recruter le milieu de terrain français.

Zinedine Zidane avait fait de Paul Pogba une priorité l’été denier. Et il pourrait en être de même à l’issue de la saison. Le Français pousserait dans ce sens auprès de son président, Florentino Pérez. L’an dernier, Manchester United avait réclamé plus de 150M€ au Real Madrid, ce à quoi Florentino Pérez n’aurait pas voulu céder. Mais la situation chez les Red Devils pourrait a bien changé depuis le dernier mercato estival. Et cette fois, Pogba pourrait bien quitter le nord de l'Angleterre.

L’arrivée de Bruno Fernandes cet hiver pourrait faciliter le départ de Pogba