Mercato - PSG : Al-Khelaïfi pourrait passer à côté d’une piste XXL pour la succession de Tuchel !

Publié le 11 février 2020 à 18h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Pep Guardiola pour succéder à Thomas Tuchel en juin 2021 au PSG, Nasser Al-Khelaïfi verrait la porte se fermer dans la course à la signature de l’entraîneur de Manchester City.

En décembre dernier, le 10 Sport vous révélait en exclusivité qu’une collaboration entre Pep Guardiola et Xavi pouvait voir le jour à l’été 2021 au PSG, à savoir à l’expiration du contrat de ce dernier à Manchester City et à la fin du bail de Thomas Tuchel au PSG. Les propriétaires du club parisien apprécient beaucoup le profil de Guardiola, à l’instar de la présidence de la Juventus. The Sun révélait ces dernières heures que le président de la Vieille Dame Andrea Agnelli estimerait que Pep Guardiola privilégiera une aventure en Serie A lorsqu’il quittera Manchester City.

Guardiola prévoirait de faire une pause une fois qu’il aura quitté Manchester City avant de rejoindre… la Serie A !