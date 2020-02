Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait fait une annonce tonitruante à Dembélé pour son avenir !

Publié le 12 février 2020 à 19h00 par A.M.

Absent jusqu’à la fin de la saison, Ousmane Dembélé aurait reçu un appel de son président, Josep Maria Bartomeu afin de la rassurer pour la saison prochaine.

Rien ne va plus pour Ousmane Dembélé qui enchaîne les pépins physiques depuis son arrivée au FC Barcelone durant l’été 2017 contre un chèque de 145M€, bonus compris. En effet, l’international français a rechuté et souffre d’une rupture complète du biceps fémoral de la cuisse droite qui va le tenir éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison prochaine. Privé d’Euro, Ousmane Dembélé pourrait également voir son avenir au Barça s’assombrir.

Bartomeu assure à Dembélé qu'il va rester