Mercato - PSG : Qui serait le grand gagnant d'un échange entre Neymar et Griezmann ?

Publié le 12 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que la situation d'Antoine Griezmann au FC Barcelone semble s'envenimer, la presse espagnole a évoqué l'hypothèse d'un échange avec Neymar. Qui sortirait gagnant d'un tel deal ?

Recruté pour 120M€ l'été dernier, Antoine Griezmann peine à s'imposer au FC Barcelone. Son entente avec Lionel Messi est loin d'être évidente, le profil des deux joueurs étant assez similaire. En interne, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid aurait également dû mal à s'intégrer et l'aurait fait savoir. « Ils ne vont pas m’avoir, je ne vais pas lâcher ! Oh que oui ils sont jaloux de moi (pour la Coupe du monde) ! Il vaut mieux en sourire », aurait-il lâché en privé selon les informations de France Football. Une situation qui devient compliquée et qui pourrait même le pousser au départ. Dans cette optique, Antoine Griezmann serait une monnaie d'échange idéale pour convaincre le PSG de lâcher Neymar. Mais qui serait gagnant dans ce deal ?

Griezmann-Neymar, le deal parfait ?

Selon les informations de Sport, Antoine Griezmann pourrait ainsi être proposé au PSG afin de faire baisser le prix de Neymar. Il faut dire que l'été dernier, le FC Barcelone n'a jamais réussi à trouver la formule pour convaincre le club de la capitale de lâcher sa star. Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé et Jean-Clair Todibo ont pourtant été proposés au club de la capitale, mais jamais Leonardo n'a flanché. En revanche, Antoine Griezmann semble offrir plus de garanties que les joueurs précédemment cités. Malgré tout, si jamais le PSG n'est toujours pas convaincu, le Barça pourrait alors envisager une vente de son Champion du monde afin de pouvoir transmettre une belle offre pour Neymar. Dans tous les cas, l'avenir des deux joueurs pourraient bien être liés.



