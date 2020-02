Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola fait une annonce retentissante sur son avenir !

Publié le 13 février 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG rêve de pouvoir attirer Pep Guardiola dans un tandem d’entraîneurs avec Xavi, le technicien catalan de Manchester City a annoncé qu’il pourrait être limogé par le club anglais dans les prochains mois.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en décembre dernier, le PSG échange avec Xavi dans l’optique d’une arrivée sur le banc du club de la capitale dans un avenir proche. Et l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone pousse de son côté pour composer un tandem avec Pep Guardiola, son ancien mentor en Catalogne. Du coup, si le PSG était amené à remplacer Thomas Tuchel dans les prochains mois, Guardiola pourrait se retrouver au Parc des Princes. Et son engagement actuel avec Manchester City pourrait d’ailleurs prendre fin…

Guardiola viré en cas d’élimination face au Real Madrid ?