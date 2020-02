Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une offre XXL pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 février 2020 à 8h15 par T.M.

Face à la menace du Real Madrid, le PSG cherche actuellement à prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Et pour y arriver, Leonardo pourrait bien ne pas regarder à la dépense.

Pas un jour ne passe sans que l’avenir de Kylian Mbappé ne soit au cœur des rumeurs. En effet, bien que le Français soit sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Real Madrid préparerait à lancer son offensive durant le prochain mercato estival. Et afin d’offrir Mbappé à Zinedine Zidane, Florentino Pérez pourrait faire une folie. Récemment, un budget supérieur à 300M€ était même évoqué par certains médias. Le danger plane au-dessus du PSG, mais Leonardo n’entend pas se laisser faire. Ainsi, depuis plusieurs semaines, le directeur sportif parisien chercherait à prolonger le bail de Mbappé.

Mbappé à la hauteur de Messi et Cristiano Ronaldo ?