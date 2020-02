Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sait à quoi s’en tenir pour Pogba !

Publié le 13 février 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que le Real Madrid, la Juventus ou encore le PSG se pencheraient sur sa situation, Paul Pogba ne songerait pas à son avenir et ne se focaliserait que sur Manchester United et aux objectifs du club mancunien.

À l’instar du dernier mercato estival, Paul Pogba devrait animer le prochain marché des transferts. Sous contrat jusqu’en juin 2021, bien qu’il figure une option pour une année supplémentaire dans le bail, le milieu de terrain de Manchester United est annoncé sur le départ alors que Zinedine Zidane militerait toujours autant en interne pour témoigner de l’arrivée de son compatriote au Real Madrid. La Juventus et le PSG seraient également dans le coup, mais Pogba n’aurait pas la tête à son avenir actuellement.

Pogba, focus sur Manchester