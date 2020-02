Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 12 février 2020 à 10h45 par Th.B.

Désireux de se lancer un nouveau challenge à l’instar de l’été dernier, Paul Pogba voudrait prendre part à la deuxième partie de saison de Manchester United avant de se pencher sur la question de son avenir pour un éventuel transfert au Real Madrid , à la Juventus ou… au PSG !

Ces derniers jours, alors qu’il a repris l’entraînement personnel pour renforcer sa cheville, Paul Pogba fait beaucoup parler de lui. La presse s’enflamme pour sa reprise des exercices physiques alors que Manchester United va jouer gros en cette seconde partie de saison. Cependant, c’est surtout l’avenir du milieu de terrain des Red Devils qui est évoqué dans les médias, le Real Madrid et la Juventus souhaitant toujours témoigner de son arrivée. Le PSG serait également sur le coup d’après Calciomercato.com qui expliquait mardi que Leonardo suivrait avec attention l’évolution de la situation du champion du monde tricolore. Mais dans l’immédiat, Pogba ne penserait pas à son avenir.

Pogba concerné par la saison de Manchester, la question d’un transfert repoussée à l’été prochain !