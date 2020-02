Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message énigmatique de Coutinho sur son avenir…

Publié le 12 février 2020 à 10h00 par A.D.

Transféré de Liverpool au FC Barcelone il y a tout juste deux ans, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern lors du dernier mercato estival. Alors qu’il retrouve des couleurs dans le club bavarois, l’international brésilien a évoqué son avenir.

Philippe Coutinho veut aller de l’avant. À l’hiver 2018, l’international brésilien a quitté Liverpool pour rejoindre le Barça et faire oublier Neymar. À la peine sous les couleurs catalanes, Philippe Coutinho a été prêté cette saison au Bayern. De retour au premier plan dans le club bavarois, le milieu offensif de 27 ans est revenu sur son transfert de Liverpool au Barça, avant de faire passer un message sur son avenir alors qu'il est prêté au Bayern Munich avec une option d'achat fixée à 120M€.

«Je ne regarde pas derrière moi, j’ai pris un autre chemin»