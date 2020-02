Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’élément qui confirme que Griezmann n’envisage pas de partir

Publié le 12 février 2020 à 4h10 par La rédaction

Un élément intervenu ces dernières heures apporte la preuve qu’Antoine Griezmann se voit toujours un avenir à Barcelone. Analyse.

Alors que son départ du FC Barcelone est régulièrement évoqué du fait de son adaptation très difficile au sein du club catalan, un événement indique de manière très claire qu’Antoine Griezmann n’envisage pas de partir à ce jour.

Désamorcer tout conflit