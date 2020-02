Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération XXL confirmée pour Neymar l’été prochain ?

Publié le 12 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Souhaitant toujours témoigner d’une arrivée de Neymar, le FC Barcelone serait prêt à proposer les services d’Antoine Griezmann en échange dans la transaction afin de convaincre le PSG. L’avenir du Français en Catalogne serait d’ailleurs plus que jamais menacé. Explications.

Bien qu’Antoine Griezmann se montre décisif ces derniers temps, il ne ferait pas l’unanimité en interne et auprès de Lionel Messi qui militerait toujours en interne pour que le FC Barcelone fasse le nécessaire pour faire revenir son ami Neymar au Camp Nou lors du prochain mercato. Griezmann serait d’ores et déjà le grand perdant d’une telle opération dont il devrait faire partie que ce soit directement ou indirectement.

Griezmann condamné au Barça, Neymar attendu