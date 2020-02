Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Philippe Coutinho écarte déjà une piste pour son avenir

Publié le 13 février 2020 à 4h45 par T.M.

Alors qu’un transfert attendrait Philippe Coutinho cet été, le Brésilien a lâché un indice sur son avenir.

Actuellement prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne devrait pas y rester au-delà de cette saison. En effet, les Bavarois n’auraient pas l’intention de lever leur option d’achat (120M€). Le Brésilien va donc revenir au FC Barcelone, mais pourrait aussitôt repartir puisqu’en Catalogne, on ne compterait pas vraiment sur lui. Reste maintenant à trouver preneur. Et à ce sujet, Coutinho a certaines idées.

Pas de retour à Liverpool ?

Où jouera Philippe Coutinho la saison prochaine ? Si certains évoquent un possible retour à Liverpool, le principal intéressé a laissé entendre que cela n’était pas envisageable. « Je ne regarde pas derrière moi. J’ai pris un autre chemin et maintenant je suis une nouvelle route, un peu comme tout le monde. Je me focalise sur la réalisation de mes rêves. Je suis content de ce que j’ai fait dans le passé, et maintenant je ne peux qu’avancer », a expliqué Coutinho pour Sports Illustrated.