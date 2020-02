Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait boucler l’incroyable retour… de Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Deux ans après son départ du Real Madrid pour la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo aurait chargé son agent de lui trouver un nouveau club, et un retour au club merengue ne serait pas pour lui déplaire.

« Je suis heureux de ce nouveau trophée et j'espère faire des grandes choses avec la Juventus, pour être à nouveau ici la saison prochaine », avait confié Cristiano Ronaldo (35 ans) fin décembre sur son avenir, affichant donc son souhait de rester à la Juventus l’été prochain. Pourtant, en coulisses, l’attaquant portugais ne serait plus épanoui sous la tunique de la Vieille Dame avec qui il lui reste deux ans de contrat, et Ronaldo pourrait claquer la porte de la Juventus l’été prochain.

Le Real en ligne de mire pour CR7 ?

Comme l’a révélé le média espagnol ABC, Cristiano Ronaldo aurait chargé son agent, Jorge Mendes, de lui trouver un nouveau point de chute prestigieux en fin de saison. Et l’attaquant portugais serait notamment prêt à retourner au Real Madrid, où il a connu ses plus belles années sportives entre 2009 et 2018. Reste à savoir si Zidane cherchera à faire revenir son ancienne star.